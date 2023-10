Botte e minacce a moglie e figli, allontanato da casa

Anni di violenze, schiaffi e minacce di morte nei confronti della moglie e dei figli minorenni, fino a che la donna non si è decisa a raccontare tutto ai carabinieri che hanno applicato la misura dell'allontanamento dalla casa familiare. Succede nel Reggiano, dove i carabinieri di Castelnovo Sotto hanno applicato, nei confronti di un uomo di 50 anni, la misura chiesta dalla procura e disposta dal gip. L'uomo non potrà avvicinarsi alla moglie, alla sua casa e ai luoghi da lei frequentati, nonché alla scuola dei figli.

Il racconto della donna ai carabinieri riferisce di maltrattamenti fisici e psicologici a lei e ai figli che vanno avanti dal 2017: l'uomo prendeva a pugni la porta della stanza dove la donna si nascondeva con i figli per sfuggire alla sua violenza e prendeva a schiaffi i bambini ogni volta che intervenivano a difesa della mamma. Una volta, a uno dei due, ha provocato anche la fuoriuscita di una spalla.

Le indagini dei militari dell'Arma proseguono per determinare le successive azioni penali.



