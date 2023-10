Scontro tra auto e scooter, morto centauro 42enne

Un uomo di 42 anni è morto in un incidente stradale alle 6.45 di oggi in via Tassoni, a Canali di Reggio Emilia. L'uomo era in sella al suo 'scooterone', quando si è scontrato con un'automobile, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori.

In seguito al terribile impatto la Toyota bianca contro cui si è scontrato il motociclista ha preso fuoco. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia locale ma per il centauro (E. I. le iniziali del suo nome) non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Nessun'altra persona è rimasta ferita nell'incidente.

Ora gli agenti indagano per chiarire l'esatta dinamica dello schianto.



