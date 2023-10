Muore il suo cane all'incrocio e deturpa la rotonda, denunciato

Ha imbrattato una rotatoria stradale con il nome del suo cane, dicendosi arrabbiato con quell'incrocio perché lì era morto il suo animale. Un 40enne di Bibbiano, in zona Val d'Enza a Reggio Emilia, è stato denunciato dai carabinieri per deturpamento e imbrattamento.

Tutto risale alla notte fra il 29 e il 30 settembre scorso quando l'uomo si è presentato con una bomboletta spray nera all'incrocio fra via Corradini, via Ariosto e via Venturi imbrattando la rotatoria e la segnaletica orizzontale e verticale con il nome del suo cane, 'Shila', scritto più volte e in maniera diversa.

L'uomo a diversi testimoni che erano transitati in strada durante la notte era apparso in condizioni psico-fisiche alterate. Una volta identificato è stato denunciato dagli uomini dell'Arma.



