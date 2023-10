Incidente mortale nel Reggiano, arrestato automobilista 20enne

E' stato arrestato in flagranza, con l'accusa di omicidio stradale aggravato, il 20enne che era alla guida dell'auto rimasta coinvolta nell'incidente mortale avvenuto questa mattina alle 6.45 in via Tassoni a Canali, frazione di Reggio Emilia. A perdere la vita un uomo di 42 anni, padre di due figli, che era in sella al suo scooter e si stava recando al lavoro.

Gli uomini della Polizia Locale di Reggio Emilia, dopo gli esami alcolemici e tossicologici cui è stato sottoposto il conducente del veicolo, hanno portato il giovane in carcere, su disposizione della Procura, mentre si attende l'esatta ricostruzione della dinamica. Stando ai primi accertamenti i due mezzi si sono scontrati frontalmente e l'auto, una Toyota bianca, dopo il violentissimo impatto ha preso fuoco. Sul posto per i soccorsi erano arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i vigili, ma per il 42enne non c'è stato nulla da fare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA