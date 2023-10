A Bologna preoccupa la torre Garisenda, in corso monitoraggi

Preoccupa lo stato di salute della torre Garisenda, la più bassa (e più pendente) delle due torri simbolo di Bologna.

Il Comune ha infatti recintato e chiuso al traffico il tratto di via San Vitale, fra via Zamboni e via Rizzoli, che costeggia la torre, per consentire una serie di monitoraggi. Questo renderà necessarie, fino a venerdì, deviazioni alla viabilità che riguarderanno soprattutto il trasporto pubblico, visto che le torri si trovano nel cuore del centro della città.

Sempre per consentire i monitoraggi sarà chiusa al pubblico anche la 'gemella' torre degli Asinelli.



