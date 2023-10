Tragicommedia sull'Europa al debutto a Parma

Una tragicommedia sull'Europa contemporanea e il suo teatro, giocata intorno a una giuria chiamata a determinare i vincitori di un festival teatrale in stile Eurovision Song Contest: The Best European Show, debutta in prima nazionale il 21 ottobre alle 20.30 (replica il 22 alle 16) al Teatro Due di Parma, una coproduzione della stessa Fondazione parmigiana insieme ad altri quattro teatri europei aderenti alla rete European Theatre Convention (Polonia, Kossovo, Malta, Slovenia).

Scritto da Marko Bratus e dal regista serbo Haris Pasovic, che lo dirige, lo spettacolo parte dall'assunto surreale e satirico che il teatro abbia una vera ricaduta politica. Cosa succederebbe in Europa se una competizione teatrale avesse la stessa importanza della Champions League? La stessa risonanza del Premio Oscar? La stessa rilevanza politica del World Economic Forum? In questa sorta di concorso, la giuria, composta da funzionari governativi e artisti, che sono anche vere e proprie figure archetipiche, analizzerà i 10 spettacoli finalisti della competizione alla quale hanno partecipato 52 Paesi. Ognuno dei 10 finalisti sarà presentato sotto forma di trailer creati con l'intelligenza artificiale, offrendo ottimi spunti per ragionare su una serie di questioni collegate ai temi urgenti nella UE (immigrazione, guerra, razzismo, diritti, surriscaldamento globale, Brexit…), al dibattito culturale contemporaneo, e al teatro in generale.

A Bruxelles durante l'ultima serata della manifestazione il processo di valutazione si trasformerà in un viaggio lungo tutta la notte, il compito di determinare quale sia il migliore spettacolo europeo si rivelerà più difficile del previsto rivelando un intreccio di politica, ambizioni personali, relazioni amorose e audaci visioni artistiche. La posta in gioco è alta, la pressione cresce. E quasi tutto ciò che può andare storto, va storto. Un cast internazionale composto da attrici e attori provenienti da ciascuno dei paesi coproduttori, dopo il debutto di Parma, porterà The Best European Show nei teatri di Nova Gorica, Malta e Kosovo. Lo spettacolo è in lingua inglese con sopratitoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA