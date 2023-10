Nuova occupazione abitativa a Bologna del collettivo Plat

Nuova occupazione abitativa a Bologna, in via Caracci 63, per il collettivo Plat (Piattaforma di intervento sociale). Ad annunciarla sono gli stessi attivisti. "Come cooperativa di abitanti oggi abbiamo aperto le porte, chiuse da tantissimo tempo, di queste tre palazzine di proprietà pubblica in via Carracci - scrivono sui social network -, un immobile inserito nei beni alienabili dall'Agenzia Casa dell'Emilia-Romagna, ma che dopo la nostra segnalazione sono tornate nella disponibilità pubblica".

Con questa iniziativa "rivendichiamo con forza la legittimità dell'autorecupero dello sfitto per l'emergenza abitativa - sottolinea il collettivo -, pratica importantissima che ancora nella nostra regione non è riconosciuta ma che potrebbe dare risposte immediate a centinaia di famiglie che vivono l'emergenza abitativa. Abbiamo aperto oggi queste porte nel contesto della giornata di sciopero del sindacalismo di base, che ci lega direttamente ai blocchi e alle vertenze operaie dell'Interporto e dei tanti magazzini disseminati per l'area metropolitana e con tante e tanti lavoratrici/ori in lotta".

Le tre palazzine occupate, secondo Plat "saranno ora casa per 35 nuclei famigliari con 41 minori, una parte delle persone della cooperativa di Radical Housing Project, un percorso che negli sportelli di ascolto, nei picchetti antisfratto, nella solidarietà, coinvolge ormai centinaia di working poor, precari/e e proletari/e di Bologna. Radical Housing Project vuole contribuire a disegnare un inedito spazio metropolitano costruendo nuove sperimentazioni abitative".



