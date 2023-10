Bologna: Thiago Motta, De Laurentiis non è il mio presidente

"De Laurentiis? Non è il mio presidente, zero commenti". Thiago Motta, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Bologna-Frosinone, a due giorni dal match, ha preferito non rispondere alle parole di De Laurentiis, che la settimana scorsa aveva raccontato di aver parlato con l'allenatore rossoblù nel corso dell'estate e che non se l'era sentita dopo aver chiesto notizie sul futuro diesse partenopeo. Motta pensa solo al Frosinone: "Hanno giocato contro squadre forti, hanno un punto in più e fanno un ottimo campionato e bel calcio: noi dovremo continuare a lavorare e combattere nello stesso modo. La prossima partita è sempre la più importante e quindi il Frosinone è l'unica cosa che conta".

Il tecnico recupera Kristiansen ma confermerà Lykogiannis in difesa con Calafiori, Beukema e De Silvestri: "Viktor può anche fare 90 minuti anche se è solo tornato in gruppo ieri, sarà Lykogiannis però ad iniziare dal 1' perché sta molto bene, Lucumi e Posch speriamo di riaverli il più presto possibile.

Lykogiannis ha passato un'estate difficile, perché non è mai semplice dopo che abbiamo parlato internamente di rimanere, ha dimostrato sul campo che deve giocare. Si allena bene, aiuta e può migliorare nella nostra fase di possesso, lui lo sa. Serve da esempio anche per altri".



