A Ferrara la 7/a edizione del 'Festival del Ciclista Lento'

Al via venerdì 27, per chiudersi domenica 29 a Ferrara la settima edizione del 'Festival del Ciclista Lento'. Accanto ai pedalatori che nella città estense se la prenderanno comoda - all'insegna dell'"ideale della lentezza che affratella", spiegano gli organizzatori della kermesse - ci sarà il il due volte campione del mondo Gianni Bugno che, viene evidenziato alla presentazione del Festival, sarà una sorta di "gregario" dei lenti in bicicletta, in un territorio completamente pianeggiante, dove ogni cavalcavia diventa Gran Premio della Montagna.

Il 'Festival del Ciclista Lento', osserva Andrea Maggi, assessore allo Sport del Comune di Ferrara "è una iniziativa radicata ormai nel territorio, visto che si è giunti alla settima edizione. Queste iniziative danno la possibilità a tutti di iniziare a muoversi, di fare attività motoria ai fini del benessere personale, è importante avvicinare chi non fa attività o ha abbandonato da tempo lo sport ad uno stile di vita in movimento per la propria salute. Il ciclista di Ferrara è un ciclista lento, quasi per definizione, la città si presta bene ad una andatura lenta in modo da essere in grado di ammirare i paesaggi e apprezzarne il territorio".

Questo evento, aggiunge Matteo Fornasini, assessore comunale al "è sempre più apprezzato e conosciuto. C'è una grande potenzialità nel territorio della città, che ha oltre 200 chilometri di piste ciclabili, quindi il tema del cicloturismo si sposa bene in questa realtà. Non c'è solo cicloturismo ma anche enogastronomia con le eccellenze di Ferrara e insieme rappresentano il turismo lento, che si presta al meglio per questa città", conclude.



