Uno sguardo dal ponte di Miller all'Ariosto di Reggio Emilia

"Uno sguardo dal ponte", uno tra i più conosciuti lavori del drammaturgo statunitense Arthur Miller, la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia inaugura domani, 20 ottobre alle 20,30 (repliche il 21 alle 20.30 e il 22 alle 15.30) la sua stagione di prosa al Teatro Ariosto. Lo spettacolo è interpretato e diretto da Massimo Popolizio, attore di cinema e teatro e doppiatore. Vincitore come attore di quattro premi UBU, due premi Flaiano, l'Eschilo d'oro conferitogli dall'Inda e un premio Hystrio, Popolizio da alcuni anni si dedica anche alla regia.

In Uno sguardo dal ponte, Massimo Popolizio interpreta Eddie Carbone, il protagonista della storia, affiancato in scena da Valentina Sperlì (Beatrice), Michele Nani (Avvocato Alfieri), Raffaele Esposito (Marco), Lorenzo Grilli (Rodolfo), Gaja Masciale (Caterina), Felice Montervino (Tony), Gabriele Brunelli (I agente), Adriano Exacoustos (II agente) e Marco Parlà (Louis). La commedia di Miller racconta una storia realmente accaduta nella Brooklyn degli anni cinquanta, che vede come protagonista la famiglia siciliana Carbone: Eddie, la moglie Beatrice e la nipote Caterina. Eddie è morbosamente ossessionato dalla ragazza e, scoperti i sentimenti che la giovane prova per Rodolfo, lontano parente di Beatrice, impazzisce dalla gelosia, che lo porterà alla rovina e alla propria morte.

"Tutta l'azione è un lungo flash-back. - Scrive Popolizio - Eddie Carbone, il protagonista, entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto. Per me è una magnifica occasione per lavorare su un testo che chiaramente assomiglia molto ad una sceneggiatura cinematografica, e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi. Una grande storia raccontata come un film ma a teatro. Con la recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e con le musiche di un film. Ci sarà un ponte, ci sarà una strada e in questa strada dei mobili, che sono la memoria della famiglia Carbone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA