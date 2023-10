Una legge per proteggere gli alberi monumentali in Emilia-Romagna

Dai cipressi di Montecalvo (Pianoro) all'ippocastano di Modena, dall'acero di Madonna di Lizzano al cipresso di Scola (Grizzana): in Emilia-Romagna ci sono circa 600 esemplari monumentali, di cui 102 sono anche piante monumentali d'Italia. La Regione, prima nella storia, li mappa e li cura dal 1977 e oggi, con una nuova legge che recepisce le novità nazionali, vuole aumentare e potenziare l'attività di mappatura, conservazione e valorizzazione degli alberi monumentali e dei "boschi vetusti": metterli in sicurezza da un punto di vista ecologico e diffonderne il valore culturale anche attraverso un Elenco degli alberi monumentali regionali e della rete dei boschi vetusti regionali dove, a fianco di quelli che verranno individuati, saranno inseriti d'ufficio anche quelli già censiti dalla Regione.

Sono i punti di forza del progetto di legge della giunta "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti", presentato nel corso della commissione Territorio e Ambiente presieduta da Stefano Caliandro. Il progetto di legge dà mandato alla giunta di trovare le risorse e le modalità per tutelare gli alberi monumentali e i boschi vetusti, oltre che realizzare l'Elenco degli Alberi. Vengono previste anche sanzioni per chi danneggi questi alberi e boschi.

"All'inizio di questa legislatura - spiega l'assessore Barbara Lori - abbiamo preso atto di un grandissimo interesse da parte di soggetti pubblici, di associazioni e di singoli cittadini per la cura degli alberi monumentali: abbiamo deciso, quindi, di approvare una nuova legge che può sembrare di nicchia, ma può avere una grande ricaduta sul territorio".

