Uccisa a Rimini, rilievi Scientifica su audio urla della vittima

Ieri sera la Squadra Mobile che sta indagando sull'assassinio di Pierina Paganelli è tornata nel garage del condominio di via Del Ciclamino. Squadra Mobile e scientifica della Polizia di Stato hanno eseguito dei rilievi fonometrici intorno alle 22. Il rilievi fonometrici servono anche per conoscere il rumore di fondo di un locale o per misurare il livello massimo di rumore derivante da una sorgente, alla stessa ora e con le stesse condizioni. Rilievi che rientrano quindi nell'esame dell'audio della telecamera di sicurezza, installata da un condomino nel proprio box, e che la notte del 3 ottobre scorso ha registrato le urla della donna mentre veniva accoltellata.

Tra i suoni di sottofondo è ovvio pensare che ci siano anche quelli dell'assassino mentre sferra 17 coltellate, oltre a quelli di alcune porte tagliafuoco dei garage del condominio di via Del Ciclamino. I garage sono interrati e sono collegati alle varie palazzine che si affacciano su via del Ciclamino da una serie di porte tagliafuoco che quando vengono aperte e poi richiuse emettono un suono preciso. Tale suono potrebbe portare all'individuazione della scala interna da cui è sceso in garage l'assassino di Pierina.

