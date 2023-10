Maltempo, allerta arancione sull'Appennino emiliano

Allerta arancione per criticità idrogeologica, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani sull'Appennino emiliano: interessati i rilievi del Piacentino, del Parmigiano, del Modenese e del Reggiano. A disporla sono l'Arpae e la Protezione civile regionale che hanno anche disposto un'allerta gialla su tutto il resto dell'Emilia-Romagna per temporali, per vento forte sulle alture e per criticità costiera sui litorali.

Nel dettaglio, viene evidenziato nel provvedimento, nella giornata di domani correnti umide sud-occidentali determineranno "precipitazioni consistenti già dal primo mattino sul settore occidentale della regione, per poi estendersi anche al resto del territorio. Le precipitazioni sono previste più intense e persistenti sugli Appennini occidentali, dove è più alta la probabilità di fenomeni temporaleschi forti e persistenti che possono generare diffusi ruscellamenti sui versanti, fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con possibili superamenti della soglia 1". Inoltre, in serata, "sul crinale degli Appennini centro-occidentali, è previsto anche un rinforzo da sud-ovest dei venti di burrasca moderata ( tra 62 km/h e 74 km/h)". Infine, recita l'allerta, "si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale".

