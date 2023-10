Clai al Baccanale con degustazioni, scuole cucina e incontri

Sono numerose le iniziative messe in campo dalla Cooperativa Clai assieme alle Macellerie del Contadino in vista del Baccanale, appuntamento che coinvolgerà Imola dal 21 ottobre al 12 novembre: "mediterraneo" è il tema dell'edizione di quest'anno. "Sosteniamo con entusiasmo questa tradizionale rassegna enogastronomica del territorio - spiega il presidente Giovanni Bettini - per contribuire a renderla ancora più coinvolgente e ricca di gusto. La Romagna, tra terra e mare, è il cuore della cultura alimentare del nostro Paese. Il programma che abbiamo pensato è vario: degustazioni, visite agli stabilimenti, presentazioni letterarie, giochi, scuole di cucina. Sono stati organizzati momenti molto diversi tra loro per poter stimolare la curiosità del maggior numero di persone".

Si parte il 28 ottobre alle 10 con l'incontro La Passita di Romagna: tra terra e mare, nella sala polivalente di Villa La Babina a Sasso Morelli, seguita da una visita guidata al salumificio, da una 'colazione in villa' e da una nuova visita guidata, questa volta al Parco storico e alla Villa. Il 4 novembre, per la Conversazione in Villa, verrà presentato il saggio Villa Ginnasi a Ponte Santo di Imola-da Pagine di vita e di storia imolesi (Edizioni Cars-Imola) di Giampaolo Nildi, che racconterà un'Imola segreta, rappresentata dalle ville e dai loro parchi storici che punteggiano il territorio. Si proseguirà con la Scuola di Cucina, che quest'anno si chiamerà Carni e salumi nella tradizione mediterranea e si terrà dal 10 al 12 novembre a Villa La Babina. Si chiude con il Banco d'assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell'Imolese e Olimola, momento di degustazione in programma all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari il 10 novembre, dalle 18 alle 23, e domenica 12, dalle 16 alle 22. Per informazioni e iscrizioni: segreteria@clai.it o in un punto vendita delle Macellerie del Contadino.



