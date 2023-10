Basket: V.Bologna-Stella Rossa, niente biglietti a tifosi ospiti

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito in Prefettura a Bologna ha disposto misure straordinarie in vista dell'incontro di basket dell'Eurolega tra Virtus Segafredo Bologna e Stella Rossa Belgrado, in programma venerdì al PalaDozza, decise in seguito a precedenti incidenti e gravi turbative per l'ordine pubblico causati dai tifosi serbi durante la loro ultima trasferta in Italia.

Tra le misure adottate c'è, in particolare, il divieto di vendita di biglietti alla tifoseria della Stella Rossa Belgrado.

Sono stati inoltre stabiliti la vendita nominativa dei biglietti, così da tracciare in modo più accurato l'identità di chi parteciperà all'evento; l'annullamento e rimborso dei biglietti già venduti ai supporters ospiti; un potenziamento dei controlli agli ingressi.

Le misure deliberate dal Casms-Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive sono state adottate sulla base di una serie di fattori, tra cui il profilo di rischio elevato associato a questa partita, il passato comportamento dei tifosi serbi in Italia e la possibilità di rappresaglie da parte dei tifosi della Roma, che avevano subito aggressioni durante un precedente incontro. "L'obiettivo - spiega la Questura di Bologna in una nota - è garantire un ambiente sicuro per gli spettatori e prevenire incidenti legati al comportamento dei tifosi. Le restrizioni sono state comunicate attraverso il sito internet della società e saranno oggetto di adeguata pubblicità in modo da informare i tifosi e garantire il pieno rispetto delle disposizioni".



