Parterre di stelle a novembre al Bologna Jazz Festival

Quarantotto concerti a Bologna, oltre che a Modena, Ferrara e Forlì, dal 3 al 27 novembre. È ricco il cartellone del 'Bologna Jazz festival' 2023.

Un'edizione all'insegna anche di 'Jazz & libertà', con un significativo contributo artistico femminile che testimonia l'impegno civile di quattro artiste iraniane: Atieh Sohrabi, Hanieh Ghashghaei, Nazli Tahvili e Roshi Rouzbehani - attive a livello internazionale e residenti a Bologna, Londra, Los Angeles e New York - autrici dei disegni che accompagneranno le immagini del festival e che esporranno in una mostra alla Salaborsa.

La pianista giapponese Hiromi, la cantante americana Samara Joy e gli statunitensi Ron Carter, Bill Frisell e Steve Coleman, saranno i nomi di punta protagonisti dei concerti nei teatri. In programma anche attività didattiche, mostre, incontri con gli artisti e conferenze. Hiromi Uehara suonerà in quartetto il 7 novembre all'Arena del Sole, dove presenterà il nuovo progetto 'Sonicwonder'. Ron Carter, uno dei massimi contrabbassisti della storia del jazz moderno (basterebbe citare la sua intensa collaborazione nel quintetto di Miles Davis) suonerà con un quartetto il 12 novembre al teatro Auditorium Manzoni, mentre il 17 all'Auditorium Unipol sarà di scena Samara Joy, stella nascente del canto e premiata dalla critica come migliore esordiente.

Tra i più celebrati chitarristi della scena, Bill Frisell sarà in trio il 21 novembre al teatro Duse, mentre il connazionale Steve Coleman, sassofonista di Chicago, sarà il 24 novembre all'Auditorium con il trio Reflex. Il cartellone sarà completato da concerti alla Cantina Bentivoglio (tra cui Joey Calderazzo, Michele Vignali, Eniliano Pintori e Alessandro Altarocca), al Camera Jazz & Music club (Bill Carrothers, Emily Braden, David Kikoski, Eric Alexander e Vincent Herring, Mike LeDonne e Francesca Tandoi. Sempre a Bologna al Cubo dell'Unipol previsti il 14 novembre il sassofonista Francesco Bearzatti i e il 5 dicembre il chitarrista Marc Ribot. Altri concerti si terranno alla Fondazione Mast, per la biennale Foto/Industria, e alla Salaborsa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA