Engineering con San Patrignano, parte l'Academy per l'It

Competenze digitali di base e nozioni di cybersecurity: un corso tutto al femminile per avvicinare le ragazze ospiti della comunità di San Patrignano alla cultura del digitale. Prende il via così il progetto di formazione, organizzato dall'It & management academy di Engineering, che vedrà 100 ragazze e ragazzi della comunità acquisire competenze tecnologiche attraverso 150 ore di corsi di formazione.

Si andrà dall'utilizzo e il funzionamento di Pc e smartphone all'uso dei più diffusi tool digitali, sviluppando al contempo competenze per riconoscere e proteggersi dai pericoli della navigazione in rete. Nozioni che, spiega Engineering, sono importanti per "promuovere l'empowerment e l'autonomia degli ospiti della comunità", oltre che per utilizzare la tecnologia in modo sicuro.

"Siamo entusiasti della collaborazione con San Patrignano perché ci permette di trasferire alle ragazze e ai ragazzi della comunità competenze tecnologiche che di certo potranno facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro", ha affermato Ferdinando Lo Re, group learning & corporate academy director di Engineering.

"In questo progetto pilota abbiamo in aula circa 20 ragazze.

Stanno affrontando con passione un percorso che le sta portando a scoprire, o riscoprire, talenti e attitudini con cui arricchire e completare la loro formazione", ha proseguito Lo Re, spiegando come la It & management academy, attiva da oltre 20 anni, sia nata "con l'obiettivo di migliorare e accrescere le competenze tecnologiche e manageriali delle nostre persone attraverso percorsi di training complessi e integrati, con cui eroghiamo oltre 33mila giornate di formazione ogni anno".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA