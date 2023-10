Caroline Widmann apre la stagione della Filarmonica Toscanini

Inaugurazione all'insegna del romantico e del femminile quella programmata per il 21 ottobre all'Auditorium Paganini di Parma dalla Filarmonica Toscanini per la sua nuova stagione concertistica: nella duplice veste di violino solista e di direttrice ci sarà infatti la quarantasettenne artista tedesca Carolin Widmann impegnata a far rivivere le partiture di altre due signore della musica come Clara Schumann e Fanny Mendelssohn, intrecciandole naturalmente con quelle ben più conosciute del marito della prima, Robert, e del fratello della seconda, Felix.

Musicista assai versatile, insignita nel 2017 del Bayerischer Staatspreis per l'eccezionale musicalità, Carolin Widmann spazia tra i grandi concerti classici, le nuove commissioni scritte appositamente per lei, i recital solistici e un'ampia varietà di musica da camera e concerti con strumenti d'epoca. Per questo primo appuntamento del cartellone della Toscanini (in programma anche al Teatro Sociale di Rovigo il 20 ottobre e alla Chiesa del Carmine di Lugo di Romagna il 22) Widmann conduce il celebre Concerto in mi minore di Mendelssohn e il meno conosciuto ma carico di indubbio fascino, Concerto in re minore di Schumann.

La locandina comprende poi due brani che permetteranno di apprezzare l'indubbio talento di due delle musiciste più importanti dell'800, per altro, in misura differente, alla loro epoca non valorizzate.

Di Clara Schumann vengono eseguite Tre fughe su temi di Bach e di Fanny Mendelssohn il primo tempo, Adagio ma non troppo, del Quartetto (versione per orchestra d'archi di Rosita Piritore).

L'intero programma presenta numerosi intrecci collegati a questo ideale connubio delle due illustri famiglie di musicisti: i Mendelssohn e gli Schumann legati da rapporti di forte amicizia e uniti da profonde affinità culturali. Insieme rispecchiano le due anime del romanticismo tedesco, opposte nei loro orientamenti, che si percepiscono dalla loro diversa scrittura musicale: chiara e simmetrica, dentro a forme perfette quella di Felix Mendelssohn, dall'altra la loro rivoluzione, il sovvertimento delle stesse, lo scatenarsi di forze oscure e misteriose che pervade l'opera di Robert Schumann.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA