Bologna consegnerà la Turrita d'argento a Race for the cure

La Turrita d'argento sarà consegnata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore al Comitato Emilia-Romagna Komen Italia-Race for the cure, l'organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno e promotrice della corsa che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica a Bologna e in altre cinque città italiane: Roma, Bari, Brescia, Napoli e Matera. La cerimonia è in programma lunedì 23 ottobre, alle 12, in Sala Rossa a Palazzo d'Accursio.

Il riconoscimento viene conferito - si legge nelle motivazioni che saranno lette dall'assessora allo Sport Roberta Li Calzi - per "l'impatto sociale della manifestazione, il contributo al cambiamento culturale nell'approccio alla malattia, sia da parte delle pazienti che di tutta l'opinione pubblica, e il forte messaggio di incoraggiamento e di speranza alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia".



