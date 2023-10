A Piacenza sesto concorso San Colombano per giovani artisti

La sesta edizione del Concorso Internazionale San Colombano, a Piacenza dal 19 al 22 ottobre, darà spazio a giovani artisti provenienti da tutto il mondo per individuare talenti emergenti a cui offrire opportunità e occasioni per la carriera. Gli iscritti sono 140 da 26 Paesi. Il concorso, organizzato dall'associazione DeA Donne e Arte, si articola in tre sezioni - repertorio lirico, musica sacra e, online, sezione compositori (di un'aria sacra) - ed è affidato alla direzione artistica del soprano piacentino Giovanna Beretta in due luoghi simbolo della città, la Cappella ducale di Palazzo Farnese e il Duomo. Sarà proprio la Cappella Ducale ad ospitare le audizioni e le valutazioni delle commissioni chiamate ad individuare i vincitori.

Per la sezione canto lirico il presidente di giuria sarà il baritono Roberto Sèrvile, mentre per la musica sacra sarà Jörg Halubek, direttore d'orchestra e direttore artistico Internationale Händel-Akademie di Karlsruhe. Ad Andrea Talmelli, compositore vincitore di premi internazionali, il compito di guidare il gruppo di esperti chiamati ad individuare l'opera migliore in ambito compositivo, in questo caso una sezione che si svilupperà online. Per i giovani artisti ci sarà la possibilità di vincere un premio in denaro, utile per aiutare gli studi o gli esordi di carriera, ma anche l'opportunità di esibizioni pubbliche in contesti prestigiosi. Sabato alle 21, nella Cappella ducale di Palazzo Farnese, si terrà il concerto dei finalisti della sezione lirica con accompagnamento del pianoforte; domenica 22, sempre alle 21 ma in Duomo, concerto dei cantanti finalisti della sezione musica sacra con accompagnamento all'organo. Durante la serata verrà annunciato e premiato anche il compositore vincitore della sezione composizione la cui aria sacra verrà eseguita durante la rassegna musicale San Colombano 2024.



