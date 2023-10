Moni Ovadia si dimetterà da direttore del teatro di Ferrara

Moni Ovadia si dimetterà da direttore del Teatro Comunale di Ferrara. Lo annuncia in un'intervista a Corriere.it, spiegando che lo farà venerdì. L'attore era stato al centro delle polemiche per le prese di posizione critiche sulle responsabilità del governo israeliano e del premier Netanyahu sulla crisi. "La maggioranza del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio Comunale sono contro di me, quindi hanno tutti gli strumenti per mettermi all'angolo. Siccome sono un uomo libero, anticipo questa cosa ma constato che l'Italia è un regime, non è una democrazia neanche da lontano", dice.

