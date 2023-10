'Kings of pop in jazz', il benvenuto di Unife agli studenti

Un concerto gratuito per tutte le studentesse e gli studenti dell'Università di Ferrara. È il benvenuto speciale che l'ateneo ha organizzato quest'anno in occasione dell'avvio delle attività didattiche. Sul palco del Teatro Nuovo di Ferrara, mercoledì alle 19, salirà l'Orchestra nazionale Jazz dei Conservatori Italiani (Onj), composta dai più talentuosi giovani musicisti provenienti dai conservatori di tutta Italia e diretta dal Maestro Pino Jodice.

Il concerto, dal titolo 'The Kings of Pop in Jazz', è un omaggio a brani iconici che hanno conquistato generazioni di giovani e toccato il cuore di grandi jazzisti, l'orchestra eseguirà in chiave jazz brani di artisti come Michael Jackson, Sting, Jimi Hendrix e Bruno Mars, regalando al pubblico un mix di sonorità che spaziano dal pop al jazz.

"La musica ha il potere di connetterci e ispirarci in modi straordinari, e il jazz è un genere che incarna la creatività, la diversità e l'innovazione, valori che ci auguriamo possiate abbracciare durante il vostro percorso universitario. Questo concerto vuole essere un'occasione di incontro in un ambiente ricco di cultura e musica per tutte le studentesse e gli studenti di Unife", sono le parole con cui la Rettrice Laura Ramaciotti invita la comunità studentesca di Unife a partecipare all'evento.

L'ingresso al concerto è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotare il proprio biglietto collegandosi al sito vivaticket.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA