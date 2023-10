Kanye West a Reggio Emilia, concerto slitta al 27 ottobre

Il concerto di Kanye West alla Rcf Arena di Reggio Emilia slitta di una settimana a venerdì 27 ottobre. E' quanto emerge dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato oggi pomeriggio dalla prefetta Maria Rita Cocciufa che ha dato il via libera all'evento e ha accolto la richiesta da parte della produzione di posticipare lo show. Dopo aver presentato la documentazione per organizzare il live del rapper americano venerdì 20 ottobre, l'istanza di cambio data è stata avanzata per una serie di motivazioni; in primis il cattivo tempo previsto dal meteo, ma anche lo sciopero dei treni in programma hanno pesato sulla decisione.

Rimane però l'attesa per i biglietti che ancora non sono stati messi in vendita online. Ancora non si conosce il programma della serata, ma - stando alle indiscrezioni - l'artista potrebbe lanciare il suo nuovo album, a cui sta lavorando da oltre un anno, proprio sul palco del campovolo reggiano. Lunedì prossimo è previsto un ulteriore tavolo in prefettura per organizzare i dettagli del concertone per il quale sono attese 80.000 persone. In via di definizione il servizio navetta (che era mancato per gli eventi di quest'estate) nelle aree predisposte ai parcheggi più lontani dall'arena, ma anche diversi treni speciali.



