Illumia,torna il contest con Wylab. Sfida sull'Ia

Da oggi fino al 9 novembre sono aperte le candidature per partecipare alla sesta edizione del Contest promosso da Illumia e Wylab dedicato a studenti, ingegneri, startupper, esperti di comunicazione e creativi.

Quest'anno la sfida lanciata dall'azienda è legata all'ambito di Caring e al mondo dell'Intelligenza Artificiale per migliorare l'esperienza del consumatore finale.

I partecipanti saranno protagonisti del Pitch day nell'headquarter bolognese di Illumia il 16 novembre 2023. La squadra vincitrice dell'Hackathon verrà premiata con un premio in denaro e la possibilità di collaborare con Illumia, azienda indipendente nella vendita di energia elettrica e gas.

In occasione del Pitch Day le squadre, oltre a presentare la loro idea, avranno l'opportunità di incontrare personaggi di successo del mondo dell'imprenditoria.

In palio per la squadra vincitrice un premio in denaro e la possibilità di collaborare con Illumia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA