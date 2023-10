Evasore seriale, confisca di beni per un milione e mezzo

La Guardia di Finanza ha eseguito a Modena un decreto di confisca, divenuto definitivo, di beni per un milione e mezzo di euro nei confronti di un cinquantenne di Vignola evasore seriale. L'uomo possedeva un ingente patrimonio in netta sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. Patrimonio, spiegano le fiamme gialle, che sarebbe derivato da reati di natura economica, finalizzati all'evasione fiscale, commessi nell'arco di oltre dieci anni. La confisca ha riguardato otto unità immobiliari nella provincia di Modena, a Carpi, Castelfranco, Savignano sul Panaro, Zocca e anche a Reggio Emilia. Confiscate sempre al cinquantenne due auto, disponibilità finanziarie, monili, orologi di pregio, lingotti in oro. Disposta nei confronti del cinquantenne anche la sorveglianza speciale per tre anni, essendo il soggetto ritenuto socialmente pericoloso.

