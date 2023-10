"Da solo sono Massimo Bottura,con i ragazzi Osteria Francescana"

"Io da solo sono Massimo Bottura, con tutti i ragazzi sono Osteria Francescana". Sintetico ma efficace nel sottolineare il lavoro di squadra dietro una storia vincente di ristorazione italiana è stato lo chef Bottura sul podio, condiviso con l'abruzzese Niko Romito, della guida Ristoranti d'Italia 2024 del Gambero Rosso, oggi a Roma presso il teatro Quirino. Importante, a giudizio dello chef e imprenditore modenese, l'attenzione crescente posta dalla dalla guida alla sostenibilità, ambientale e non solo. "La sostenibilità a Modena - ha detto. a margine della premiazione - la leggi in quello che facciamo in ogni locale, a partire dalla riduzione degli sprechi e dalla grande cucina a disposizione per i commis e gli apprendisti ai quali insegniamo a raccontare una storia italiana e al contempo ad aprirsi al mondo. L'ingrediente più importante per un cuoco - ha sottolineato Bottura - è la cultura, che apre alla conoscenza e quindi alla coscienza e all'etica del lavoro".

Intorno, al termine della premiazione, tanta passione e gioia condivisa con i numerosi professionisti della ristorazione che chiamano Bottura "maestro".



