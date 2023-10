Brick Art, l'arte dei mattoncini in mostra

Torna a Bologna la mostra Brick Art, l'arte dei mattoncini, dal 18 ottobre al 7 gennaio al Next Exhibition Museum a Palazzo Belloni. La prima sezione è la ricostruzione fedele di alcuni dei principali monumenti italiani, dalla Mole Antonelliana di Torino alla Torre di Pisa, dalla Lanterna di Genova alla Torre degli Asinelli, realizzata con oltre 3800 mattoncini.

Si sogna nell'area dedicata alle principesse delle favole, da Alice nel Paese delle Meraviglie alla Carica dei 101, da Biancaneve alla Sirenetta, e si fantastica in compagnia dei supereroi più famosi con la SuperHeroes City e le armature Hulkbuster degli Avengers. Ed ancora, un diorama western grande oltre tre metri, pezzi unici come un'imponente scacchiera e un castello sull'acqua, un corner dedicato ad Halloween, stampe fine-art di personaggi famosi, da Frida Kahlo a Maradona, dai Beatles a Lucio Dalla, esposto in prima visione proprio nella sua Bologna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA