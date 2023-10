Un uomo di 84 anni è morto in ospedale a Modena dove era ricoverato dopo un incidente avuto lo scorso 4 ottobre mentre era in sella alla sua bicicletta.

L'anziano al mattino mentre procedeva nelle campagne della Bassa modenese, a Soliera, in sella a una bicicletta era rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto. Dopo giorni di agonia, l'84enne è deceduto.



