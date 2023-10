Bonaccini, i legami tra Usa ed E-R sono profondi e solidi

"Sono orgoglioso di rappresentare l'Emilia-Romagna in un appuntamento così importante e prestigioso, insieme a tanti emiliano-romagnoli la cui storia e vita professionale raccontano quella di Gruppi, attività e marchi che portano la nostra regione ovunque a livello internazionale. I legami tra gli Usa e l'Emilia-Romagna, le sue imprese, le sue Università i suoi centri di ricerca sono profondi e solidi". Lo ha detto Stefano Bonaccini al gala per il 48/o anniversario della Niaf, la National italian-american foundation, al quale, a sorpresa, è intervenuto il presidente Joe Biden, presentato dalla moglie Jill che ha ha bisnonno italiano.

La Regione Emilia-Romagna, infatti, è stata proclamata dalla Niaf Regione d'Onore 2023 e durante la serata è stato presentato Stefano Domenicali, presidente e Ad di Formula One group.

"Siamo qui oggi - ha detto Bonaccini - per ricordare tutto questo e ringraziamo il presidente Niaf, Robert Allegrini, per l'occasione e per impostare un ulteriore lavoro comune. Perché vogliamo promuovere crescita e sviluppo sostenibili, migliorare la vita delle nostre comunità, creare occasioni di lavoro di qualità, in particolare per i più giovani. Uniti, perché solo coesi potremo governare le grandi sfide che ci stanno davanti a partire da quelle della transizione ecologica e digitale, per costruire un futuro migliore per tutti".



