Scooter contro un furgone, morto 26enne nel Piacentino

Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Era in sella a uno scooter che si è schiantato a velocità sostenuta contro un furgone per cause che stanno ancora accertando i carabinieri. Sul posto è arrivata anche l'eliambulanza, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Il giovane - come riporta il quotidiano ilPiacenza - aveva perso il fratello nel giugno scorso, anche lui morto a causa di un incidente stradale avvenuto in quella zona. Entrambi erano originari del Gambia ma vivevano da molto tempo nel Piacentino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA