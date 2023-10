Nautica: Gennaro Amato, da Salone Bologna nuovo sviluppo settore

"Sulla scia della recente intesa fra le Amministrazioni Comunali di Napoli ed Bologna per favorire lo sviluppo e la promozione, per la Riviera Adriatica e la Riviera Tirrenica, della piccola e media nautica da diporto a beneficio dei rispettivi territori regionali, intendiamo portare avanti un'alleanza strategica al fine dello sviluppo globale del comparto". Così Gennaro Amato, presidente di Saloni Nautici Internazionali D'Italia (Snidi), in vista dell'inaugurazione nel capoluogo emiliano della quarta edizione del Salone Nautico Internazionale, in programma dal 21 al 29 ottobre nel quartiere espositivo di BolognaFiera spa. La manifestazione sarà aperta alle 10 di sabato prossimo.

Al tradizionale taglio del nastro, che di fatto aprirà al pubblico gli oltre 18mila metri quadri espositivi dedicati alla filiera nautica, accolti dal presidente della società organizzatrice del Salone, SNIDI, e dal direttore generale di BolognaFiere spa Antonio Bruzzone, interverranno il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e Pietro Diamantini, direttore Divisione Business AV di Trenitalia partner della manifestazione.

"La passeggiata inaugurale - evidenziano gli organizzatori - consentirà agli ospiti di poter visionare l'intera esposizione della filiera nautica presente con la migliore produttività di gozzi, motoscafi e gommoni tra i 6 e 15 metri di lunghezza.

Nuovo il percorso espositivo della quarta edizione di SNIB che acquisisce, di fatto, un nuovo padiglione, il numero 14, favorendo l'arrivo in fiera di brand storici di società costruttrici". Nel segmento motoscafi, si sottolinea ancora, "il cantiere tarantino Buonomo Marine, il cantiere Vincenzo Catarsi Mare, della Toscana, e il ritorno in fiera del cantiere Tornado Yachts, produttore di motoscafi del segmento luxury, evidenziano l'interesse di questo Salone Internazionale tra gli addetti ai lavori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA