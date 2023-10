In Florida un dipinto per svelare fra' Bonaventura Bisi

In prestito dal Museo civico di Modena alla Florida per una mostra che, a partire da un ritratto che ne fece il Guercino (in esposizione), fa luce sul bolognese Fra' Bonaventura Bisi (1601-1659), tra le figure più enigmatiche ed eccentriche del Barocco italiano. Il dipinto San Girolamo in preghiera di Lucio Massari (1539-1633), che di Bonaventura fu maestro, è infatti tra le oltre 40 opere in esposizione al Ringling Museum of Art di Sarasota da oggi al 7 gennaio, dopo essere stato restaurato su finanziamento dello stesso museo americano, tra i più ricchi di opere barocche negli Stati Uniti.

"Guercino's 'Friar with a Gold Earring': Fra Bonaventura Bisi, painter and art dealer" è la mostra che intende omaggiare la figura poliedrica e misconosciuta del frate bolognese, allo stesso tempo pittore, incisore e mercante d'arte, con tanto di orecchino d'oro, come specifica il titolo dell'esibizione, riferendosi, appunto, a un ritratto realizzato dal Guercino (1591-1666).

Secondo il progetto di mostra, è proprio quest'opera, insieme alle altre in esposizione, tra cui il dipinto di Massari, ad accreditare l'importanza di Bonaventura nella storia della cultura artistica italiana del Seicento, sia come raffinato incisore di miniature sia come mercante di opere per collezionisti, anche d'eccezione, come il duca Francesco I d'Este e suo figlio Alfonso IV di Modena. In particolare Lucio Massari, figura di spicco della scuola bolognese dei Carracci prima e del classicismo romano poi, fu maestro del frate. Tra dipinti a olio, miniature a tempera su pergamena, e poi disegni, stampe, lavori in metallo e scritti d'epoca, la mostra Usa illustra tutta l'ampiezza dell'attività del frate francescano, che ebbe principalmente base nella chiesa di San Francesco a Bologna.



