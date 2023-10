E-R partecipa a Washington al Transatlantic Investment Committee

Si rafforza l'asse tra Stati Uniti e Emilia-Romagna. E si rafforza a partire da settori strategici come digitale, big data e supercalcolo, aerospazio, salute e biotech, meccanica e meccatronica, ceramica, agroalimentare.

Ambiti al centro della missione istituzionale della Regione a Washington e del meeting annuale del Tic-Transatlantic Investment Committee, piattaforma dedicata a promuovere co-investimenti nell'area euroatlantica, cui è intervenuto il presidente emiliano-romagnolo, Stefano Bonaccini.

Gli Stati Uniti, rappresentano il primo partner commerciale extra-Ue dell'Emilia-Romagna, grazie a un export che nel 2022 ha toccato il valore di 10,4 miliardi di euro e un interscambio con un saldo commerciale positivo di 9 miliardi.

"Oggi facciamo un altro passo avanti in questo percorso di collaborazione e lavoro comune - ha osservato Bonaccini rivolto alla platea del Tic - certi di avere le carte in regola per competere su scala globale grazie alla nostra rete di imprese altamente specializzate, fortemente connessa con Università e Centri di ricerca. Nella convinzione che sia una cooperazione che guardi a innovazione, sostenibilità e buon lavoro la via maestra per costruire uno sviluppo di qualità e un futuro più equo. Accelerando sulla transizione digitale ed ecologica, e puntando sui giovani. I nostri, che vogliamo trattenere, ma anche i tanti studenti e ricercatori stranieri che vogliamo portare in Emilia-Romagna grazie alla legge regionale sulla attrazione" In serata, la notte italiana, l'Emilia-Romagna verrà riconosciuta Regione d'onore 2023 dalla Niaf-National Italian American Foundation e, a pochi mesi dalle precedenti visite istituzionali in Texas, Pennsylvania e New York, la missione della Regione si dipanerà in un ricco programma di iniziative per presentare e promuovere l'Emilia-Romagna e i suoi punti di forza, fra cui: il Tecnopolo di Bologna, con il supercomputer Leonardo e il Data Center del Centro meteo europeo, la Data Valley emiliano-romagnola, le Reti regionali dei Tecnopoli, dell'Alta Tecnologia e dell'Alta Formazione; Muner, la Motorvehicle University of Emilia-Romagna, la Food Valley con il progetto FoodER, omologa di Muner nel comparto agroalimentare.





