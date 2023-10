Comuni: Bologna,a Piazza Lucio Dalla premio In/Architettura 2023

Piazza Lucio Dalla, a Bologna, si è aggiudicata il premio In/Architettura 2023-Regione Emilia-Romagna per la rigenerazione urbana. Il progetto della piazza e della Casa di Quartiere Navile di 'Tasca studio', spiega il Comune emiliano in una nota, si è aggiudicato il riconoscimento della giuria, all'unanimità, "per la capacità di trasformare la tettoia 'Coltivatori Diretti' dell'ex mercato ortofrutticolo da tempo dismesso in spazio urbano pubblico, un luogo ricco di opportunità e funzioni, spazio attivo che rivela il valore delle intersezioni per il progetto della piazza di domani".

Il premio è stato conferito ai progettisti e al committente Comune di Bologna.

Ora, puntualizza nella nota l'Amministrazione felsinea, "dopo un'estate che ha visto confermato il ruolo della nuova Piazza Lucio Dalla come luogo di socialità, cultura e divertimento con 150mila presenze da maggio a ottobre, la rassegna DiMondi prosegue fino al 12 novembre come punto di aggregazione con laboratori e intrattenimento per bambini e famiglie, attività ludico-sportive e molto altro".



