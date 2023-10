Chiama i carabinieri minacciando di uccidere l'ex moglie

Ha chiamato più volte i carabinieri avvertendo che avrebbe commesso un omicidio dicendo testualmente "la mia ex moglie deve morire". Un 52enne residente a Luzzara, nella Bassa Reggiana, è stato denunciato per stalking: nei suoi confronti il gip applicato il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo - separato da 8 anni - serbava rancore e da un anno aveva cominciato a perseguitare l'ex coniuge. Molestie telefoniche, dalle chiamate ai messaggi, fino a pedinamenti e appostamenti sotto casa o davanti al luogo di lavoro di lei. In particolare una notte si era presentato sotto l'abitazione e prendendo a calci la porta le ha urlato "ti uccido, è ora che muori".

Minacce di morte delle quali informava persino i carabinieri, chiamando il 112 più volte, dicendo che l'avrebbe uccisa.

Contestualmente a questi episodi e alla denuncia della donna, i militari della stazione di Luzzara hanno avviato le indagini anche in virtù del codice rosso arrivando alla misura cautelare chiesta dalla procura e ottenuta su disposizione del tribunale di Reggio Emilia.



