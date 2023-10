A Rimini i funerali dell'anziana uccisa, sala gremita

Si è tenuta questa mattina alla sala del Tempio dei testimoni di Geova di Rimini, la funzione funebre per Pierina Paganelli, la 78enne uccisa martedì 3 ottobre mentre rincasava proprio da un incontro di preghiera. La funzione dei testimoni di Geova è durata circa un'ora e mezza, un'orazione in cui si è ricordato Pierina, seguita dalla lettura di alcuni passi biblici. La salma della donna è stata poi trasportata al cimitero di Sogliano sul Rubicone, suo comune di nascita, dove sarà seppellita.

Nella sala del regno dei testimoni di Geova i figli Giacomo, Giuliano, Chiara, e la nuora Manuela Bianchi. Era stata proprio Manuela la mattina del 4 ottobre scorso ritrovare la suocera in un lago di sangue riversa a terra nel garage del condominio di Ciclamino a Rimini. Molto seguita la funzione, tanti amici e conoscenti della vittima, e molti credenti. Tantissimi anche i giornalisti e le telecamere. Tra i presenti, in borghese, anche uomini della Squadra Mobile di Rimini che stanno indagando sull'uccisione della pensionata.



