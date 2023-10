Tornano le visite guidate negli studi Fonoprint di Bologna

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno sempre registrato il tutto esaurito, tornano le visite guidate negli studi di registrazione Fonoprint di Bologna, in via Bocca di Lupo, per immergersi nelle atmosfere e nella dimensione creativa nella quale sono nati i capolavori della canzone d'autore italiana. I nuovi appuntamenti sono in programma il 15 ottobre, 12 e 26 novembre, 17 dicembre alle ore 10, 12, 15 e 17.

Dagli esordi di Vasco Rossi ai dischi di Samuele Bersani, dagli album più celebri di Luca Carboni a quelli di Lucio Dalla, gli studi Fonoprint sono il riferimento della più originale e creativa musica italiana. Qui sono state registrate canzoni senza tempo, dalla struggente Caruso di Lucio Dalla al disco più internazionale di Zucchero, Blue's. Tra grandi mixer, macchine digitali e apparecchi analogici, oggi Fonoprint è un Museo del suono e della canzone e apre le sue porte al pubblico che potrà condividere gli spazi e gli strumenti che hanno permesso a tante idee di diventare canzoni entrate nella storia della cultura popolare italiana.

Le visite guidate, condotte da Paola Cevenini, socia fin dagli inizi di Fonoprint e memoria storica degli studi, porteranno i visitatori alla scoperta di un dietro le quinte difficilmente accessibile di uno dei luoghi centrali del fare musica in Italia. Durante le visite verranno proposti gli ascolti di alcune delle opere più significative che sono state registrate e mixate in Fonoprint, da Caruso a Chiedi chi erano i Beatles cantata da Gianni Morandi, da Quando di Pino Daniele a 50 Special dei Lunapop. Nella sala mastering verrà invece proposto l'ascolto, con la visione, di un estratto del film del concerto di Vasto Rossi Modena Park, masterizzato da Maurizio Biancani, ingegnere del suono del rocker sin dai suoi esordi e conduttore del programma di Sky 33 Giri Italian Masters. Ogni ascolto viene accompagnato dal racconto di quello che successe in studio durante il lavoro per quei brani. Per informazioni e prenotazioni: paola@fonoprint.com.



