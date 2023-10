Paolo Cevoli è Rossini al Baby BoFè del Bologna Festival

Baby BoFè, la rassegna di musica classica per bambini fino a 11 anni prodotta da Bologna Festival e giunta alla diciassettesima edizione, si inaugura il 15 ottobre alle 16 al Teatro Duse, con lo spettacolo Rossini Superstar scritto e interpretato da Paolo Cevoli. Lo spettacolo musicale, pensato da Cevoli per il pubblico delle famiglie, ruota intorno alla figura di Gioachino Rossini, il Cigno di Pesaro (così lo chiamavano i suoi ammiratori) superstar del mondo dell'opera lirica che a inizio Ottocento trionfava nei teatri di tutta Europa.

Con la sua irresistibile comicità l'attore romagnolo racconta segreti e curiosità, gossip e successi di un compositore geniale che riuscì ad infondere nella sua musica tratti di brillante umorismo. Autore di capolavori come il Barbiere di Siviglia, Gazza ladra, Guglielmo Tell o Cenerentola, Rossini oltre la musica aveva un'altra grande passione, la buona cucina. Sul palcoscenico del Teatro Duse, al ritmo vivace della musica rossiniana, il Quartetto Saxofollia punteggia l'esilarante narrazione di Cevoli.

La diciassettesima edizione di Baby BoFe' prosegue il 21 ottobre con lo spettacolo PerBach, il 18 novembre con Amadé - Il viaggio di Mozart, il 17 dicembre La bella addormentata nel bosco, e poi con Storia di Gilda e Rigoletto il 4 febbraio, Alice nel pianoforte delle meraviglie il 3 marzo e Sogno di una notte di mezza estate con musiche di Mendelssohn il 7 aprile.





