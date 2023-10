Kanye West sarà alla Rcf Arena, concerto il 20 ottobre

Si terrà venerdì 20 ottobre il concerto di Kanye West alla Rcf Arena di Reggio Emilia. Lo riporta online il Resto del Carlino sciogliendo le indiscrezioni e i dubbi degli ultimi giorni. La richiesta di autorizzazione è arrivata in tarda mattinata in Prefettura. Ora manca solo la messa in vendita dei biglietti da parte dell'organizzazione dello show del rapper americano. Per lunedì 16 la prefetta Maria Rita Cocciufa ha già convocato il tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico al fine di predisporre il piano di gestione dell'evento. Sono attese 80mila persone.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA