Le Gallerie Estensi di Modena ospitano la prima grande mostra italiana dedicata al pittore olandese Hendrick ter Brugghen (1588-1629), che ripercorre lo straordinario soggiorno dell'artista nel nostro Paese, una permanenza che segnò in modo indelebile l'impronta della sua pittura. L'esposizione, 'Ter Brugghen. Dall'Olanda all'Italia sulle orme di Caravaggio', a cura di Gianni Papi e Federico Fischetti, è in programma dal 13 ottobre al 14 gennaio.

La scoperta della fase italiana di Ter Brugghen è un avvenimento recente. Nonostante fosse noto che il pittore avesse risieduto a Roma e in Italia almeno per sei o sette anni, fra il 1607-1608 circa e il 1614, gli studi non avevano approfondito questo periodo giovanile, che invece, come tutte le esperienze vissute dai pittori nordici nella capitale pontificia, poteva ipotizzarsi come cruciale per il suo percorso.

La rassegna presenterà i risultati delle più recenti ricerche su Ter Brugghen, riunendo tutte le opere appartenenti alla fase italiana dell'artista, che lo laurea fra i protagonisti del primo movimento naturalistico scaturito dalla rivoluzione caravaggesca: a fianco di Ribera e degli altri partecipanti alla "schola" di Michelangelo Merisi, cioè Bartolomeo Manfredi, Cecco del Caravaggio e Spadarino.



