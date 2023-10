René Arnoux torna al volante della Renault 5 Turbo Maxi Diac

I campioni e le auto di ieri e di oggi che hanno scritto la storia del motorsport fanno tappa dal 12 al 15 ottobre al Rallylegend di San Marino dove sarà presente anche la marca della losanga con l'ex-pilota francese di Formula Uno René Arnoux, che sarà al voltante della Renault 5 Turbo Maxi Diac, modello del 1985.

Con il nuovo 'gruppo B' introdotto nel 1983, il mondo dei rally spalancava le porte alle auto a trazione integrale. Per quanto potente ed efficiente, la Renault 5 Turbo non poteva sostenere il confronto e, nel 1985, fu così affiancata dalla versione 'Maxi'.

Con caratteristiche che ne miglioravano l'aerodinamica, l'ampio ricorso ai materiali leggeri come il carbonio, assali in grado di montare cerchi ultraleggeri e una meccanica capace di erogare 350 cv, la R5 Turbo è diventata la due ruote motrici più veloce dei rally, in grado di competere con le trazioni integrali, aggiudicandosi alcune vittorie. Questa versione, pilotata da François Chatriot, si è classificata prima nel Rally delle Alpi, nel Rally du Var e al Tour auto.

"Sono davvero entusiasta di essere di nuovo qui come lo scorso anno e al volante di quest'auto storica. Al Rallylegend si respira sempre un'atmosfera speciale, è un evento straordinario sia per i piloti che per i tanti spettatori che hanno la possibilità di toccare da vicino e veder gareggiare le auto da rally dei loro sogni. E poi anche rivedere la monoposto Renault RS10 che ho guidato nel Campionato F1 del 1979 è una grande emozione per me", rivela Arnoux.

La casa automobilista francese esporrà anche la Renault F1 RS10 del 1979 e Mute the Hot Rod, svelata al pubblico per la prima volta in occasione del centenario di Le Mans Classic a fine giugno.



