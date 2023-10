Rapina in sala scommesse a Bologna, polizia blocca l'autore

Rapina in tarda mattinata alla sala scommesse Sisal di via Stalingrado, in zona fiera a Bologna. Un uomo è entrato con il volto coperto e, minacciando i presenti con un grosso coltello da cucina, si è fatto consegnare l'incasso, oltre 30mila euro. La sua fuga però è durata poco perché l'uomo è stato bloccato nel giro di pochi minuti dalla polizia, che ha recuperato anche l'intero bottino.

La cattura del rapinatore da parte degli agenti delle Volanti è stata resa possibile anche grazie alla segnalazione di un militare dell'Arma dei Carabinieri, libero dal servizio e in forze alla stazione di Corticella, che ha visto il bandito scavalcare una recinzione e ha avvisato la pattuglia, permettendo un rapido intervento che ha condotto al fermo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA