Pensionato ucciso con gli psicofarmaci a Modena, due condanne

Due condanne in tribunale a Modena nel processo di primo grado per la morte di Rocco De Salvatore, pensionato di 74 anni di Massa Finalese, morto lo scorso anno, il 31 luglio, a seguito della somministrazione di ingenti quantitativi di psicofarmaci. Condannati per omicidio preterintenzionale, a dodici anni di reclusione, Samia El Harim, 37enne di origini marocchine, ed Angelo Barbato, 40enne, che ha ricevuto una pena di 6 anni e 10 mesi.

Secondo quanto stabilito dalla procura di Modena, a seguito delle indagini dei carabinieri, sarebbero stati proprio i due imputati a somministrare all'anziano gli ingenti quantitativi di farmaci, nel tempo, fino a provocare il decesso. Nel mentre, in più occasioni, entrambi avrebbero sottratto denaro al pensionato e utilizzato sia la sua abitazione che la sua auto. Momenti di tensione in aula alla pronuncia della sentenza.



