'Mi prendo il mondo', il Salone del Libro con la città di Parma

Un dialogo aperto sulla contemporaneità che sappia rendere protagonisti i giovani con grandi ospiti da tutta Italia. Si chiama "Mi prendo il mondo" la nuova iniziativa ideata dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con la Città di Parma e con il sostegno di Fondazione Cariparma. Si svolgerà dal 25 al 28 gennaio 2024 a Parma e avrà come fulcro degli appuntamenti il Centro Congressi Paganini. Info: www.salonelibro.it. Il Salone del Libro ha lanciato una call per dare forma al gruppo di lavoro intergenerazionale che lavorerà al progetto e hanno risposto all'invito 30 ragazze e ragazzi.

Grandi lezioni magistrali, incontri, dialoghi e appuntamenti caratterizzeranno la manifestazione con ospiti da tutta Italia: divulgatori, divulgatrici, autrici e autori, artiste e artisti, scelti per il loro sguardo sul mondo, la loro visione sui temi dell'attualità, la loro capacità di immaginare il futuro, le loro storie e le loro esperienze in grado di fungere da esempio per le nuove generazioni. Diverse le aree che saranno al centro del dibattito, aperto a tutto il pubblico di lettrici, lettori: dalla musica alla letteratura, dallo sport allo spettacolo, dalla scienza alla filosofia alla storia, passando dall'enogastronomia. Gli appuntamenti prenderanno il via con due lezioni inaugurali riservate alle scuole medie: quella di Marco Malvaldi sulla chimica e quella di Piergiorgio Odifreddi sulla matematica il 25 gennaio al Centro Congressi Paganini.

Il programma delle grandi lezioni sarà affiancato da workshop, laboratori, attività, presentazioni realizzati dalle realtà culturali territoriali, in collaborazione con il Salone del Libro. Scuole medie e scuole superiori, Università, librerie, biblioteche civiche e associazioni proporranno progetti rivolti a diverse fasce di età, per piccioli e grandi, con al centro la riflessione sull'attualità e su diversi temi, a partire dai libri.

"Mi prendo il mondo" si inserisce nelle iniziative per la candidatura della Città di Parma a European Youth Capital 2027.





