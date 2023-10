Kanye West affitta auto e hotel a Reggio Emilia

Mancano solo l'ufficialità e soprattutto una data certa per il concerto di Kanye West alla Rcf Arena di Reggio Emilia, ma in città sembra essere tutto pronto. Il rapper americano, scrive l'edizione locale del Resto del Carlino, avrebbe già affittato le auto coi vetri oscurati per i trasferimenti in città così come sarebbero stati preallertati gli hotel per i pernottamenti della sua 'crew' tra musicisti, entourage e tecnici. Il palco per il grande evento al Campovolo reggiano è quasi montato dopo giorni incessanti di lavoro. Resta il rebus della data. A fine settimana scorsa per il live dell'artista statunitense era circolata la data del 13 ottobre (domani), ma poi è saltato tutto sia per mancanza di un accordo tra lui e gli organizzatori sia per i tempi troppo stretti per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Le più papabili restano dunque venerdì 20 ottobre o lunedì 30 ottobre.

Le polemiche a Reggio non si placano con Anpi e Casa Cervi che contestano il cantante dopo alcune esternazioni in passato di carattere filonazista e antisemita ("Hitler ha fatto anche cose buone", disse West in una recente intervista). Reazioni di protesta anche da parte delle associazioni femministe reggiane, come Nondasola e NonUnadiMeno che hanno manifestato contrarietà sulla stampa locale anche rispetto ai Rammstein, band metal tedesca che si esibiranno alla Rcf Arena il 21 luglio 2024 per l'unica tappa italiana del loro tour europeo, in considerazione delle accuse di violenza sessuale che pendono sul frontman Till Lindemann.



