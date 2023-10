Il Concerto dell'Accademia Verdiana chiude il Festival Verdi

Il Concerto dell'Accademia Verdiana chiude il 23/o Festival Verdi il 16 ottobre alle 20 al Teatro Regio di Parma, segnando al tempo stesso il momento conclusivo della sesta edizione del Corso di Alto Perfezionamento in repertorio verdiano. Il concerto è dedicato alla memoria di Learco Tiberti, per molti anni ispettore di palcoscenico, amico di molti artisti e spesso guida nelle visite al Teatro Regio.

I dodici allievi del corso, 5 soprani, 3 tenori, 3 baritoni e 1 basso, accompagnati al pianoforte da Francesco Izzo, concludono così il percorso formativo che li ha visti impegnati, a partire dallo scorso febbraio, in lezioni e masterclass con prestigiosi interpreti verdiani. Ad arricchire le loro ultime settimane in Accademia, le masterclass con il soprano Anna Pirozzi e con il basso baritono Michele Pertusi, che condivideranno con gli allievi il palcoscenico del Regio in qualità di madrina e padrino del Gala. In programma, brani da La traviata, Un ballo in maschera, Simon Boccanegra, Luisa Miller, Macbeth, Don Carlo e Falstaff.

"Il concerto non è solo un'occasione di ascoltare brani più o meno conosciuti di Giuseppe Verdi - racconta Francesco Izzo, direttore didattico dell'Accademia - ma anche di conoscere giovani artisti che si stanno affacciando sull'universo verdiano con la profonda consapevolezza dello stile che hanno approfondito nei mesi di lavoro al Regio, e con una vocalità che va al di là della tradizione e ambisce a riscoprire le sfumature della notazione del compositore e le pratiche esecutive alle quali era legato (dunque, giustamente, a volte ascolteremo qualche nota in meno o in più rispetto alle abitudini!)".

I biglietti del concerto, a ingresso libero, possono essere ritirati presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma e online su teatroregioparma.it.



