Episodi di mosaico contemporaneo, sei progetti a Ravenna

L'ottava Biennale di Mosaico Contemporaneo, in programma a Ravenna dal 14 ottobre al 14 gennaio, ospita il progetto Episodi di Mosaico Contemporaneo, un dialogo tra il design e l'arte del mosaico. Il progetto prenderà vita negli spazi espositivi di Palazzo Rasponi dalle Teste, sostenuto e organizzato in collaborazione con il Comune e il Mar-Museo d'Arte della Città. L'obiettivo principale è non solo evidenziare le straordinarie competenze e capacità presenti nel territorio di Ravenna nel campo del mosaico, sia nelle sue forme tradizionali che in quelle più contemporanee, ma ripercorrere al tempo stesso le esperienze fatte in loco, alla fine del secolo scorso, da grandi nomi tra cui Ettore Sottsass, Alessandro Guerriero, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce.

Per raggiungere questo scopo sono stati selezionati sei designer e creativi - lo stilista austriaco Arthur Arbesser, il duo formato da Laura Baldassari e Alberto Biagetti, Cara\Davide Francesca Lanzavecchia, Marco Guazzini e Gio Tirotto - e commissionato loro di ideare oggetti dalla chiara funzione, destinati a essere realizzati con la tecnica del mosaico in collaborazione con alcuni tra i più interessanti mosaicisti della città. Al tempo stesso saranno presentate in mostra due opere storiche, una di Alessandro Mendini realizzata da Luciana Notturni nel 1991 e una di Gaetano Pesce commissionata dal Museo dell'Arredo Cotemporaneo nel 1995.

Il progetto unisce il disegno industriale, le tecnologie avanzate di stampa 3D e sagomatura dei supporti, e l'abilità artigianale del mosaico, che coinvolge tessere di materiali lapidei, vetrosi o in ceramica. Questa convergenza di elementi crea risultati straordinari, unendo l'ingegno moderno all'arte tradizionale. Alla fine della mostra questi oggetti entreranno nella collezione permanente dei mosaici moderni e contemporanei del Mar, arricchendo il patrimonio artistico di Ravenna.



