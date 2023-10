Enel apre al pubblico la centrale idroelettrica di Strettara

Un viaggio lungo i binari dell'innovazione e della sostenibilità alla scoperta dell'energia rinnovabile idroelettrica, fonte antica e nobile ma sempre capace proprio come l'acqua di rinnovarsi grazie al dialogo tra la natura e l'ingegno dell'uomo: è questo il senso dell'iniziativa "Centrali per Te" di Enel Green Power che apre i propri impianti al territorio con l'obiettivo di far conoscere il patrimonio tecnologico e impiantistico da cui "prende vita" l'energia elettrica.

Il tour prosegue sabato in Emilia-Romagna con l'apertura al pubblico dell'impianto idroelettrico di Strettara, nel comune di Montecreto, in provincia di Modena. Si tratta di una centrale a bacino, alimentata dalle acque del bacino di Riolunato, con alle spalle più di un secolo di vita, perfettamente integrata sul territorio e che, grazie a una potenza installata di 6,8 MW, riesce a soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 10 mila famiglie.

L'apertura sarà dalle 9.30, con ritrovo nel piazzale antistante la centrale. Il personale tecnico di Enel Green Power guiderà i partecipanti, divisi in gruppi, in una visita che si snoderà dalle aree di accoglienza fino alle zone operative dove si trovano i gruppi di produzione con le turbine, gli alternatori e la componentistica elettromeccanica in grado di trasformare la forza dell'acqua in energia elettrica rinnovabile a disposizione delle popolazioni del territorio.

