A Bologna arriva la 'Tech week', il digitale va in piazza

Bologna sempre più capitale italiana del digitale: dal 4 all'7 dicembre prossimi infatti, Bologna Tech Week, manifestazione organizzata da Search On Media Group e patrocinata dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, renderà il capoluogo emiliano punto di ritrovo e connessione per innovatori, startup, aziende e professionisti del settore Digital Tech e dell'intelligenza artificiale, aprendo così un dialogo sullo sviluppo tecnologico e innovativo anche verso la cittadinanza e i tantissimi studenti che la abitano.

Annunciata da Cosmano Lombardo, da 10 anni Founder e Cero di Search On Media Group, Bologna Tech Week proporrà una serie di eventi diffusi su tutto il territorio cittadino, tra le vie e le piazze e negli spazi del Congress Center di Bologna Fiera. Gli operatori potranno proporre i propri eventi entrando a far parte del calendario della settimana tecnologica, ottenendo visibilità per i progetti, e presentarli a player provenienti da tutta Italia.

"In quei giorni - ha spiegato Lombardo - si potrà entrare nel network della Bologna Tech Week e incontrare enti, associazioni, realtà corporate animati dall'obiettivo di rendere Bologna un laboratorio aperto e di innovazione".

"Bologna Tech Week rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra città candidata a capitale digitale del Paese - ha aggiunto l'assessore all'agenda digitale del Comune, Massimo Bugani -a bbiamo ottenuto un finanziamento di 13 milioni e settecento mila euro utilizzabili per l'immenso lavoro di raccolta e aggiornamento di dati. Bologna Tech Week si inserisce dunque in un contesto già molto importante".

Durante le quattro giornate di manifestazione oltre a presentazioni, tavole rotonde, talk e interviste, ci saranno anche momenti più ludici come tornei di e-sport e gaming session, performance artistiche, concerti e DJ Set. Il tutto con il coinvolgimento degli studenti universitari e di queli di dieci scuole del territorio, "le nuove generazioni", facendo il più possibile rete.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA