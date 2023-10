Un canto per pace e libertà, corteo pro Palestina a Bologna

Un canto che chiede pace e libertà per la Palestina ha aperto la manifestazione organizzata in piazza XX Settembre a Bologna a favore del popolo palestinese. Presidio che si è poi trasformato in un corteo che sta sfilando per le strade della città.

"Stiamo manifestando contro questa guerra e le ingiustizie che da anni si vivono in Palestina. Ci siamo sentite in dovere di scendere in piazza", dicono Omaima Louafi, 21 anni, Samah Eddafri, 20 anni e Afaf Eddafri, 23 anni, studentesse universitarie di origine marocchina. "La nostra iniziativa è assolutamente pacifica - aggiungono - e siamo contro ogni forma di violenza e vandalismo a cui abbiamo assistito anche in Italia in questi giorni. Noi vogliamo la pace ed è per questo che abbiamo deciso di manifestare in silenzio, perché anche così possiamo dire tantissimo". In piazza sono scese anche le Donne in nero, che "per manifestare contro la guerra fanno uso del silenzio", spiega Patricia Tough.

Più animati i collettivi universitari. "Siamo qui come Area, Usb, Cambiare Rotta, Rete dei Comunisti, Orsa e ci muoviamo insieme per ribadire che bisogna portare sostegno alla resistenza palestinese e che in Palestina non c'è solo Hamas. La Palestina è vittima del colonialismo da 75 anni e noi siamo con la Palestina, come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni", dice Beatrice, studentessa dell'Università di Bologna di 22 anni. Le fa eco Antonio, del collettivo Cambiare Rotta: "Hamas è una delle componenti della resistenza palestinese, ma ce ne sono molte altre che mirano solo a liberare la loro terra dopo decenni di occupazioni". "Il ministro Valditara vuole mandare in galera gli studenti perché stanno con la Palestina - aggiunge - la rettrice della Sapienza voleva prendere posizioni a favore di Israele" e "non è più accettabile che nei nostri luoghi di formazione si prendano posizioni così nette". Parla di "colonialismo in Palestina" Alessandra, 25 anni, studentessa dell'Università di Bologna, che fa parte della rete dei Giovani Palestinesi d'Italia. "Siamo qui per manifestare la nostra solidarietà incondizionata al movimento di liberazione palestinese", spiega.

